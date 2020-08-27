حفيدة مفترضة لـ "أبو الاقتصاد المصري" تعيش في غرفة فوق السطوح

عرضت وسائل إعلام مصرية قصة سيدة مسنة، تعيش في ظروف صعبة في غرفة فوق السطوح. واللافت أنها تدعى ليلي طلعت حرب، وتقول إنها حفيدة اقتصادي كبير يلقب بـ "أبو الاقتصاد المصري".

وأجرت قناة تلفزيونية محلية مقابلة مع السيدة التي أكدت أنها حفيدة المفكر والاقتصادي المصري الكبير، طلعت حرب، "1867 - 1941".

طلعت حرب، كان عضوا في مجلس الشيوخ، وهو مؤسس بنك مصر، والشركات التابعة له، علاة على مساهمته في تأسيس عدة شركات مصرية كبرى.

وأفيد في التقرير الذي بثته قناة تلفزيون "المحور" بأن السيدة تجاوز عمرها 83 عاما، وأن مجلس الوزراء المصري ووزارة التضامن الاجتماعي على علم بقضية هذه السيدة، ويجري التحقق من هويتها، وتقديم المساعدة الممكنة لها.

ولفت التقرير المصور إلى أن أفرادا من عائلة الاقتصادي المصري الكبير، نفوا وجود صلة قرابة بهذه السيدة، لكنها تصر على أنها حفيدة الاقتصادي المصري الكبير، طلعت حرب.

وأشار مقدم البرنامج إلى احتمال أن تكون العلاقة مجرد تشابه في الأسماء، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة مساعدة هذه السيدة المسنة، باعتبارها مواطنة مصرية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية