عوامل تحدد الأطفال الذين سيتعرضون للاغتصاب

اكتشف علماء جامعة تورنتو ومعهد دورة الحياة والشيخوخة في كندا، ثلاثة عوامل تزيد من احتمال تعرض الطفل إلى اعتداء جنسي بمقدار عشر مرات.

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ويشير الباحثون، إلى أن كل امرأة من كل 4 نساء، وكل رجل من بين 9 رجال تعرض والداهم للعنف الجنسي من جانب شريكه الحميم، يعانون من اضطرابات نفسية أو إدمان على المؤثرات العقلية، وتعرضوا للاعتداء الجنسي في طفولتهم.

وتفيد مجلة Social Work، بأن كل عامل من العوامل المذكورة يزيد من احتمال تعرض الطفل لاعتداء جنسي.

وقد اتضح للباحثين، أنه حتى عند غياب هذه العوامل، يتعرض 1% من الرجال و2% من النساء إلى العنف الجنسي في طفولتهم. ولكن من بين أولئك الذين كان لدى والديهم عامل واحد على الأقل من العوامل الثلاثة، يتضاعف احتمال تعرضهم للاعتداء الجنسي في مرحلة الطفولة ثلاث مرات تقريبًا: إلى 2.7٪ للرجال و 6.4٪ للنساء. أما عند وجود عاملين فتزداد هذه النسبة إلى 5.5% للرجال وإلى 15.5 للنساء. وفي حال وجود العوامل الثلاثة ترتفع هذه النسبة إلى 11.6 للرجال وإلى 26.5 للنساء. وهذا يعني تعرض كل رابع فتاة وكل تاسع ولد إلى اعتداء جنسي.

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ويشير الباحث سينيو أغبياكا، إلى أن فريق البحث لم يصدق هذه النتائج. لذلك تقرر إجراء استطلاع جديد بمشاركة آخرين. ويقول، "كانت نتائج كلا الاستطلاعين متقاربة جدا، ما يدل على أن الارتباطات متينة جدا وبحاجة إلى دراسات إضافية".

وتجدر الإشارة، إلى أن الدراسة الأولى أجريت عام 2010 وشارك فيها 22868 شخصا. والثانية عام 2012 وشارك فيها 29801 شخص. وقد أجري لكل جنس تحليل منفرد. ويشير الباحثون إلى أنهم استندوا إلى التقارير التي كتبها الكبار عن فترة طفولتهم، مع عدم وجود تحديد زمني دقيق للحوادث.

ويقول البروفيسور ايسمي فولير تومسون، المشرف على الدراسة، "تعتبر النتائج التي توصلنا إليها مهمة جدا لتحسين عمليات مسح سوء معاملة الأطفال من قبل الأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم من المتخصصين في الصحة والتعليم الذين يعملون مع الأطفال".

المصدر: فيستي. رو