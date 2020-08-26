تطورات جديدة في قضية الفنانة هالة صدقي والفيديو المثير للجدل

أكدت الفنانة المصرية، هالة صدقى، أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد زوجها سامح سامى، ومحاميه صالح السقا، الذي شهر بها مؤخرا.

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وأشارت إلى أن اعتذاره عن التشهير غير مقبول تماما بالنسبة لها، وكذلك قدمت بلاغا ضد المواقع التي نشرت أخبارا مغلوطة عنها، وبلاغا ضد الصحفي محمد ضاحي، الذي نشر الفيديو المثير للجدل.

وأضافت أن كل ما ذكره زوجها عنها مؤخرا في حديثه في أحد البرامج كلام ليس له أي أساس من الصحة، والذي تضمن أنها ليس لديها القدرة على الإنجاب وسامو ومريم ليسا أبناءها.

وقالت الفنانة هالة صدقي إنها احترمت اختيار زوجها أنه يريد السفر إلى أمريكا، لكنه رفض أن تسافر معه، وتحملت 5 سنوات إهانات وشتيمة على فيسبوك، وجاء الوقت لكي تتحدث ولن تتنازل عن حقها.

وكانت الفنانة هالة صدقي، حذرت من تداول أي معلومات مغلوطة أو مضللة سواء عن طريق أخبار صحفية أو مقاطع مصورة، بشأن خلافها مع زوجها سامح سامي، مؤكدة إنها سوف تلجأ للقضاء حال حدوث ذلك.

وقالت الفنانة في بيان، إنها فوجئت بمقطع مصور لأحد الأشخاص يدعي أنه محام، يتهمها فيه بالاستيلاء على أموال زوجها بموجب توكيل اعتبرته "مثيرا للدهشة"، ودون أي سند قانوني.

المصدر: اليوم السابع