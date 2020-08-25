مصر.. "سوبرمان" ينقذ 3 أشخاص من الغرق في النيل (صور)

تمكن مواطن مصري من إنقاذ 3 شباب من الغرق عندما كانوا يسبحون فى مياه النيل للهروب من حرارة الجو، في محافظة المنيا بصعيد مصر.

وجاءت البداية بقيام المواطن الذي تقمص دور "سوبرمان" خلال مراقبته وصول المعدية لمرسى شاطئ نهر النيل، بقرية بني حسن الشروق، في محافظة المنيا، ودون أي تردد قفز في المياه بعد أن شاهد 3 أشخاص يغرقون في النيل أثناء الاستحمام.

وقال طارق معتمد محمد، المواطن المنقذ، وفقا لجريدة "اليوم السابع" المصرية أنه يعمل بنظام السرك أو الأجر اليومي، وراتبه كان 350 جنيه حتى وصل إلى 500 جنيه.

وأوضح: "بعد وصول المعدية النيلية إلى شاطئ مرسى بني حسن الشروق، كنت قد انتهيت من عملي وتوجهت ناحية الشاطئ حتى أحتسى كوبا من الشاى بالمقهى الصغير على الشاطئ، وأثناء تناول كوب الشاي فوجئت بالأشخاص الثلاثة يغوصون فى أعماق المياه وكادوا يفقدون حياتهم، فلم أشعر بنفسى إلا وأنا في مياه النيل بكامل ملابسي، وقمت بإخراج اثنين في المرة الأولى، لأن أجسادهم كانت خفيفة، بينما الشخص الثالث ابتلع كمية كبيرة من المياه جعلته يغشى على نفسه ولا يقاومني أثناء سحبه وإنقاذه، رغم أن بنيانه الجسدي أكبر مني بكثير، فلو كان الشخص الثالث في وعيه لكنا غرقنا معا أثناء إنقاذه".

وأشار محمد طارق، إلى أن أعمار الشباب الثلاثة بين 16 إلى 18عاما وكانوا يلعبون في مياه النيل بجوار المعدية النيلية، لكن المياه جرفتهم إلى مسافة بعيدة كادت أن تسحبهم إلى الأعماق.

المصدر: اليوم السابع