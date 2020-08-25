مصر.. القبض على لاعب كرة قدم في ناد مشهور لنشره صور خادشة لفتاة بعد الحكم عليه بعقوبة قاسية

قررت محكمة جنايات الزقازيق في مصر القبض على لاعب كرة قدم بنادي وادي دجلة، لاتهامه بنشر صور خادشة للحياء خاصة بفتاة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقررت المحكمة حجز القضية لجلسة يوم الخميس المقبل للنطق بالحكم.

وتعود أحداث القضية عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من "غ س" 19 سنة مقيمة بدائرة مركز بلبيس، تتهم فيه "ع ج م" 22 سنة، لاعب كرة قدم بنادي وادي دجلة، مقيم ببندر بلبيس، بالتعدي على حياتها الخاصة وتهديدها بصور خادشة للحياء، وإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ونشر صور خادشة للحياء خاصة بها وتهديدها بمحادثات بينهما لابتزازها، وقدمت صور المحادثات.

وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وتمت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق على ذمة القضية رقم 1439 لسنة 2020 جنايات، والتي قضت بمعاقبة اللاعب غيابيا بالسجن 7 سنوات في جلسة 22 يونيو الماضي.

وأثناء قيام اللاعب بعمل إعادة الإجراءات وحضوره الجلسة اليوم، قررت المحكمة إلقاء القبض عليه، وحجز القضية لجلسة الخميس المقبل للنطق بالحكم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية