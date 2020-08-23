السعودية.. صندوق تنمية الموارد البشرية الحكومي يكشف حقيقة بائع الشاي بدرجة ماجستير (فيديو)

قال صندوق تنمية الموارد البشرية الحكومي في السعودية إن الأكاديمي الذي ظهر يبيع الشاي على أحد الطرقات لعدم حصوله على وظيفة تناسب تخصصه العلمي، سبق أن عمل بعدة وظائف وبأجور عالية.

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وأصبح عبد اللطيف جرفان، حديث السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بعدما ظهر في مقطع فيديو مرتديا زي التخرج الجامعي، خلال بيعه الشاي على أحد الطرقات.

وذكر صندوق تنمية الموارد البشرية الحكومي (هدف)، في بيان نشره يوم الأحد على "تويتر"، أنه "تم التواصل ولقاء الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو يمتهن بيع شاي الجمر بزي التخرج، وتحدث خلال المقطع عن عدم تمكنه من الحصول على فرصة عمل رغم حمله درجة الماجستير من إحدى الجامعات الأمريكية، وذلك لبحث موضوعه ومساعدته في الحصول على فرصة وظيفة مناسبة له".

وأضاف البيان أنه "اتضح وفقا للسجلات الإدارية وسجلات البوابة الوطنية للعمل أن الشاب سبق أن عمل في 5 فرص وظيفية، وتنوعت الوظائف التي عمل بها بين عدة قطاعات، منها المصرفي والطبي والسياحي والغذائي، وبلغ مرتبه الشهري في إحدى الوظائف 8 آلاف ريال، إلا أنه لم يستمر ويستقر في أي منها".

وقال عبد اللطيف في لقاء مع "الإخبارية" السعودية إن العمل "ليس عيبا"، ولا يجب انتظار الحصول على وظيفة بل السعي للعمل بأي طريقة.

وأضاف أنه قدم على وظيفة وانتظر "لكن لم تكن هناك فائدة من الانتظار"، ثم قرر العمل ببيع الشاي.

وحول ارتدائه زي التخرج خلال عمله ببيع الشاي، أوضح الشاب أنه فخور بالزي وبشهادته وأراد مشاركة ذلك مع الناس، كما أنها رسالة للشباب بأنه يمكنه العمل في أي شيء حتى الحصول على وظيفة مناسبة.

فيديو | "عبداللطيف" بائع الشاي لم ينتظر الوظيفة رغم حصوله على شهادة الماجستير #الإخباريةpic.twitter.com/sJsy0wx2Lr — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 22, 2020

ماجستير من أمريكا، ويبيع شاي!!

السؤال لماذا تم ابتعاثهم وخسرت عليهم الدولة مليارات؟ pic.twitter.com/jiFYmoVhZl — مطنوخ #MBS (@M6no5_21) August 20, 2020

المصدر: RT