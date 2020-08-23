كشف تفاصيل ضبط الرقابة الإدارية لرئيس حي مصر القديمة في قضية رشوة

كشفت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، اليوم الأحد، تفاصيل ضبطها رئيس حي مصر القديمة في قضية رشوة، حسبما جاء في بيان نشر على موقع الهيئة الإلكتروني.

وأشار البيان إلى أن الهيئة تمكنت من إلقاء القبض على كل من رئيس حي مصر القديمة وأحد متعهدي جمع القمامة العاملين في نطاق الحي، عقب تقاضي المتهم الأول لمبلغ 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة من الثاني، الذي جمعها له من متعهدي القمامة المتعاقدين مع الحي، مقابل قيام رئيس الحي بالإخلال بواجبات وظيفته، وعدم إلغاء التعاقدات الخاصة بالمتعهدين وتمكينهم من صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الحي.

وبحسب البيان، فقد "توصلت تحريات الهيئة عن اعتياد رئيس الحي ذلك الإجراء مستغلا سلطات وظيفته، وعقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ألقي القبض عليه متلبسا بتقاضي المبلغ المالي من متعهد القمامة"، وتقرر حبسهما على ذمة التحقيقات.

ناصر حاتم

المصدر: RT