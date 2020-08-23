بعد تهديد ضحاياه بفضحهن.. سقوط نصاب "فيسبوك" المصري!

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على مواطن مقيم بمحافظة المنيا، امتهن النصب وهدد ضحاياه من خلال إدارته صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

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وذكرت التحريات أن المتهم استغل "فيسبوك" في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إيهامهم بإمكانية تسهيل حصولهم على مبالغ مالية كقرض، مقابل حصوله على مبلغ مالي مبدئي.

كما أنه يقوم بتهديد وابتزاز بعض عملائه من السيدات، بنشر صور خاصة بهن حصل عليها خلال التعامل معهن، وإنشاء العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ نشاطه الإجرامي.

وتبين إنشائه عدد من الصفحات الوهمية الأخرى، التي تتعلق بجهات حكومية، وقيامه بتلقي شكاوي المواطنين من خلالها وضبط بحوزته هاتفين محمول، وجهاز حاسوب محمول.

وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامي بهدف تحقيق مكاسب مادية من المجني عليهم.

المصدر: صحيفة مبتدأ