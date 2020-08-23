افخاي ادرعي ينشر فيديو لإماراتيين يحتفلان بهدية وصلتهما من إسرائيل وسط موجة تعليقات غاضبة(فيديو)

أثار مقطع فيديو نشره مواطنان إماراتيان لهدية من أصدقائهما الإسرائيليين في تل أبيب، جدلا وسخرية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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وقال أحد الإماراتيين في الفيديو: "اليوم وصلني أحلى آيسكريم من تل أبيب، هذا عربون صداقة ومحبة، شالوم تل أبيب، حياكم الله والله"، لتنهال عليه التعليقات الغاضبة والساخرة.

من جهته، نشر المتحدث باسم الجيس الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الفيديو، وعلق: "اماراتيان يحتفلان بهدية وصلتهم من أصدقائهم الإسرائيليين في #تل_أبيب .. ما أجمل هذه الصورة...ان شاء الله العام المقبل سأحتفل مع البوظة الامارتية".

وفي وقت سابق، دعا الناشط الإماراتي، راشد الجاسم الإسرائيليين لزيارة الإمارات، حيث قال: "الى أبناء العم في إسرائيل، هذا ثريد لكم اذا أردتم زيارتنا.. فأهلا وسهلا في بلد السلام والتسامح وطن زايد. نبدأ من عاصمتنا الجميلة ابوظبي".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق عن توصل إسرائيل والإمارات إلى اتفاق لإقامة علاقات رسمية بينهما، الأمر الذي أثار غضبا وجدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الدول العربية والإسلامية.

اماراتيان يحتفلان بهدية وصلتهم من أصدقائهم الإسرائيليين في #تل_أبيب .. ما أجمل هذه الصورة...ان شاء الله العام المقبل سأحتفل مع البوظة الامارتية pic.twitter.com/RHztqXmMSI — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 22, 2020

انا لا استغرب مواقف الحكومات فهي محكومة بالكثير من الضغوط والمتغيرات .



استغرب من هذا الفحش في الفرح !!



كل هذة سعادة بإسرائيل ؟



استغرب من الشعوب العربية أن تفرح بقرب عدو مثل الصهاينة .



اتفاقياتهم لهم ... وفلسطين لنا .. والقدس لنا ..



قدسا فلسطينيا عربيا مسلما — خالد بن فيصل الكثيري (@k_alkatheeri) August 22, 2020

ان شاء الله نأكل البوظة الفلسطينية في القدس الشريف بعد تحريرها منكم قريبا جدا جدا فلقد علوتم علوا كبيرا واقترب وعد الاخرة لنسوء وجوهكم انتم وعملائكم — Fuaadalwosabi (@Fuaadalwosabi1) August 22, 2020

تعلمنا أن نعلم أبنائنا النخوة لا الخنوع، الكرامة لا المهانة.. — ✪ Hossam.M.Saad ⁦🕊️⁩ (@hossamsaad96) August 22, 2020

المصدر: RT