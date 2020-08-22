مصر.. المؤبد لرجل أعمال وموظفة بنك استوليا على مليار جنيه

قضت محكمة جنايات مصرية، يوم السبت، بمعاقبة رجل الأعمال مجدي يعقوب نصيف، وموظفة في بنك القاهرة، بالسجن المؤبد بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه، وانقضاء الدعوى لمتهمين آخرين لوفاتهما.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين استولوا على مليار جنيه، موضحة أن رجل الأعمال مجدي يعقوب نصيف، مالك مجموعة مؤسسة الثلاثية للتصنيع والتجارة، والمتهم الثاني (متوفى)، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة سابقا، أضرا عمدا بأموال جهة عمله آنفة البيان بحجم بلغت قيمته مليار وثلاثمائة جنيه، وقام المتهمون بصرف المبالغ آنفة البيان إلى المتهم رجل الأعمال مجدي يعقوب بالتجاوز عن قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة له وبالمخالفة لتعليمات بنك القاهرة.

وقد جاء ذلك على الرغم من عدم قيام المذكور بسداد التجاوزات القائمة في حسابات شركته، مما أدى إلى عدم التزام العميل بسداد الأقساط الشهرية المستحقة في حساباته ووجود عجز في الضمانات المقدمة منه والموجودة تحت يد البنك، مما ترتب عليه ضياع المبلغ آنف البيان والذي يمثل قيمة المديونية المستحقة على شركته.

ناصر حاتم

المصدر: RT