وفاة أحد المعمرين الأكبر سنا في جنوب إفريقيا عن عمر تجاوز 116 سنة

توفي فريدي بلوم، أحد المعمرين الأكبر سنا في جنوب إفريقيا، اليوم السبت، عن عمر تجاوز 116 سنة، حسبما أوردت قناة eNCA التلفزيونية المحلية.

وذكرت القناة أن بلوم الذي وافته المنية في بيته بمدينة كيب تاون، احتفل في مايو الماضي بعيد ميلاده الـ 116، في ظروف جائحة كورونا. وولد المعمر في العام 1904 في مدينة أديلايد بمحافظة كيب الشرقية (جنوب البلاد). وبما أن خبراء موسوعة غينيس لم يقوموا بالتحقق من شهادة ميلاده، فلم يتم تسجيل بلوم في قائمتها الرسمية من أكبر المعمرين.

وذكرت القناة أن بلوم قضى معظم حياته وهو يعمل في مزارع بضواحي كيب تاون، وكان يعمل حتى عمر 80 عاما.

المصدر: تاس