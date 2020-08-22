 
مباشر

مصر.. عزل عميد لتسريبه أسئلة امتحان مقابل رشوة جنسية

مجتمع

مصر.. عزل عميد لتسريبه أسئلة امتحان مقابل رشوة جنسية
Reuters
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/okvn

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بمجازاة عميد كلية التربية بجامعة بنها بعقوبة العزل من الوظيفة والاحتفاظ بالمعاش، لتسريبه أسئلة امتحان مقابل رشوة جنسية.

إقرأ المزيد
مصر.. ضبط
مصر.. ضبط "الزوجة المغربية" المتهمة بتعذيب "طفلة كفر الشيخ"

ورفضت المحكمة عودة العميد إلى عمله بالجامعة، لاستغلال نفوذه وتسريب أسئلة الامتحان، من مادة طرق التدريس التي يدرسها والتي تم إجراء امتحانها يوم 2 يناير 2018.

وأدانته بتسريب أسئلة هذه المادة والتزوير من خلال إعادة توزيع درجات الأسئلة التي لم يتم الإجابة عليها من الطالبة التي تم تسريب أسئلة الامتحان لها مع أخرى.

وقالت المحكمة، اليوم السبت، إن الجامعات هي منارات العلم ومعقل الفكر وموئل المفكرين وذخيرة الوطن من العلماء في شتي مناحي الحياة.

وأضافت أنه "إذا ما خرج أحدهم عن إطار تقاليد الوظيفة الجامعية، وأتى فعلا مزريا بالشرف والاعتبار يكون قد فقد الثقة والاعتبار، ويتعين بتره من الجامعة، ليبقى ثوبها أبيضا ناصعا".

المصدر: صحيفة الوطن

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا