السيسي يأمر بنقل مريض السمنة المفرطة إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة (صور)

أمر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعلاج المواطن محمود سمير، الذي يعاني من السمنة المفرطة، على نفقة الدولة.

وجاء في بيان أصدرته مديرية الصحة بمحافظة الغربية، الجمعة، أن وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، وجهت بنقل المريض على الفور إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة للعلاج على نفقات الدولة وتوفير كافة احتياجاته.

RT

كما أمرت بتعيين زوجة المريض رائدة ريفية بمديرية الصحة بالغربية، بناء على توجيهات رئيس الدولة.

RT

RT

RT

وذكر البيان أن المريض محمود سمير، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، يبلغ وزنه نحو 257 كيلوغراما وغير قادر على الحركة، وفقد عمله بعدما كان يعمل خبازا بأحد الأفران.

ناصر حاتم

المصدر: RT