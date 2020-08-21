مصر.. كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ ترد على اتهامات طالب رفضت قبوله

ردت كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ في مصر، اليوم الجمعة، على اتهام شاب بتعرضه للتنمر خلال اختبارات القبول بالكلية.

وأوضح عميد الكلية، عبد الحليم مصطفى عكاشة، في بيان له، ردا على اتهامات الطالب أحمد غريب محمد كامل عمر، أنه ورئيس الجامعة وجميع العاملين بها موجودون "لخدمة أبنائنا الطلاب وإعطاء كل ذي حق حقه وتذليل العقبات أمامهم ونصحهم وإرشادهم إلى الصواب دائما".

RT

وتابع أن لكليات التربية الرياضية في مصر ضوابط وشروط للالتحاق بها، بما في ذلك "اختبارات القدرات"، التي تتم من خلال عدة لجان متخصصة.

وأشار عكاشة إلى أن الطالب المذكور "افتقد أحد شروط القبول بالكلية في إحدى اللجان المتخصصة وهي لجنة القوام، وهذا ليس معناه أنه بهذا الوصف الذي يصف به نفسه على الإطلاق، ومن الممكن أن يكون مبدعا جدا ومتميزا جدا عند التحاقه بأي كلية نظرية غير كلية التربية الرياضية".

وأضاف عميد الكلية أنها لا ترضي أبدا بأن يهان لديها أحد مكن الطلاب، مشيرا إلى أن "أحد الأساتذة المتخصصين في اللجنة نفسها تحدث مع الطالب على انفراد ومن قرب، نظرا لمراعاته نفسيا وأوضح له سبب عدم قبوله وذلك نظرا للنواحي الإنسانية والتي فهمت عكس ما قصد منها تماما".

وجاء الرد يعد تناقل وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات لأحمد عمر قال فيها أنه تعرض للتنمر من قبل إحدى لجان الكلية وجرى رفض قبوله بسبب "شكله القبيح".

ناصر حاتم

المصدر: RT