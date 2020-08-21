الأمم المتحدة: عدد سكان روسيا ازداد مليونين مقارنة بالعام الماضي

ازداد عدد سكان روسيا العام الجاري بمليونين مقارنة بالعام الماضي وبلغ 145.9 مليون نسمة.

جاء ذلك في تقرير نشرته منظمة الأمم المتحدة. وحسب التقرير فإن عدد سكان روسيا كان عام 2019 نحو 143.9 مليون نسمة. بينما اعتبرت هيئة الإحصاء الروسية (روس ستات) أنه بلغ 146.8 مليون نسمة.

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لكن الإحصاءت الجديدة التي نشرتها الأمم المتحدة تقول إن عدد سكان روسيا بلغ عام 2020 نحو 145.9 مليون نسمة، ما يعتبر أقرب من الواقع الذي يشهد أن روسيا سكن فيها في يونيو الماضي 146.6 مليون نسمة.

وأوضحت رئيسة مختبر الأساليب الكمية للبحث في جامعة "بليخانوف" الروسية للاقتصاد ، يلينا يغوروفا، أن زيادة مفاجئة في إحصاءات الأمم المتحدة تدل على أن المنظمة الدولية بدأت تعتبر سكان القرم مواطنين لروسيا، مع العلم أن عدد سكان شبه جزيرة القرم يعادل حاليا مليوني نسمة.

أما الفارق البسيط في إحصاءات السلطة الروسية وتقرير الأمم المتحدة فيمكن تفسيره بخطأ إحصائي.

يذكر أن القرم أصبح إقليما روسيا نتيجة الاستفتاء الشعبي الذي أجري هناك عام 2014 حيث وافق غالبية الناخبين بطريقة ديمقراطية على الانضمام إلى روسيا.

المصدر: نوفوستي