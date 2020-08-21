جريمة بشعة في بني سويف.. طفل مصري يذبح ابن عمه بسبب طائرة ورقية!

أقدم طفل على قتل ابن عمه بالمقص إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب طائرة ورقية، وجرى ذلك بمركز الفشن في جنوب محافظة بني سويف بمصر.

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وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من مستشفى الفشن المركزي، يفيد بوصول طفل يدعى يوسف، ويبلغ من العمر 10 سنوات، جثة هامدة بسبب جرح نافذ في الرقبة.

وأفادت تحريات المباحث، بأن سبب الجريمة يرجع إلى وجود الطفلين يوسف وابن عمه أعلى سطح منزلهما، يلعبان بطائرة ورقية، ونشب بينهما خلاف على ملكية الطائرة الورقية.

وسرعان ما تطور الخلاف إلى شجار نتج عنه قيام الطفل الآخر بطعن يوسف في رقبته بمقص كان بحوزتة، فسقط غارقا في دمائه، ليلفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى، وتم التحفظ على الطفل المتهم وحرر محضر بالواقعة.

وقررت نيابة الفشن العامة إنتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

المصدر: جريدة الشروق المصرية