مصر.. بدء التحقيقات في مقاومة عصابة تجارة المخدرات للشرطة بأسيوط

تباشر النيابة العامة في مصر التحقيقات في واقعة مقاومة تشكيل عصابي خطير للاتجار بالمخدرات الشرطة، خلال ضبطهم بمحافظة أسيوط.

وكانت تحريات وحدة مباحث مركز شرطة القوصية بمحافظة أسيوط قد أسفرت عن تأسيس عناصر إجرامية خطيرة تشكيلا عصابيا للاتجار بالمواد المخدرة، من بينهم محكوم عليهم بأحكام مشددة في قضايا اتجار بالمخدرات وقتل، وحيازتهم أسلحة نارية لتأمين نشاطهم الإجرامي، فأذنت النيابة العامة بضبطهم وتفتيش مساكنهم وملحقاتها.

ونفاذا لذلك انتقلت قوة من الشرطة حيث مسكنهم، وما إن اقتربوا منه حتى أمطرهم المتهمون بوابل من الأعيرة النارية التي أصابت مجندا بالشرطة وإحدى المدرعات، ثم لاذوا بالفرار داخل الزراعات تحت غطاء من الأعيرة النارية التي بادلتهم الشرطة إطلاقها للسيطرة عليهم، حتى تمكنت من ضبط أحدهم، محرزا بندقية آلية وثلاث خزائن لها وكمية من ذخائرها، بينما توفي اثنان خلال تبادل الأعيرة النارية، وكانت بحوزة كل منهما بندقية مماثلة معمرة ومعدة للإطلاق وكمية من الذخائر والخزائن، وفرّ آخرون هربا.

وناظرت النيابة العامة جثماني المتهمين المتوفيين، وعاينت مدرعة الشرطة وما بها من تلف، واستمعت إلى شهادة مجند الشرطة المصاب، وجار استكمال التحقيقات.

ناصر حاتم

المصدر: RT