"الكلب عامل دوشة".. شقيقان يقتلان صاحب محل في بولاق الدكرور بمصر

طعنات نافذة بالجسم كتبت نهاية صاحب محل عاتب شقيقين يمتلكان كلبا يتسبب في إزعاج أصحاب المحلات بحي بولاق الدكرور.

وتلقى رئيس أمن قطاع غرب الجيزة، العميد طارق حمزة، إشارة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيل في حي بولاق الدكرور.

ووفقا لأجهزة الأمن المحلية فقد وقعت في حي بولاق الدكرور في مدينة الجيزة مشادة كلامية بين صاحب محل وشقيقين، وذلك عندما عاتبهما قائلا: "الكلب بتاعكم عامل دوشة".

سرعان ما تطورت المشادة إلى مشاجرة، استل على إثرها الشقيقان أسلحة بيضاء، وسددا للضحية طعنات أودت بحياته في الحال.

وتمكن الأمن من ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة في الجريمة.

ناصر حاتم

المصدر: RT