النيابة العامة المصرية تكشف تفاصيل تعذيب الطفلة أمنية

أمر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، الخميس، بحبس المتهم بتعذيب الطفلة "أمنية" احتياطيا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار زوجته ومتهمين آخرين بالواقعة.

تلقت النيابة العامة بلاغا من والد الطفلة المجنى عليها أمنية (10 سنوات)، يفيد بتعذيب المتهم وزوجته (مصرية تحمل الجنسية المغربية) التي تعمل خادمة لديهما، وذلك بضربها وحرق جسدها، وأكدت الطفلة بالبلاغ ذلك، بينما أنكر المشكو في حقه بمحضر الشرطة ما اتهموه به، زاعما أن الطفلة هي التي أحدثت ما بها من إصابات بنفسها، ومتهما والدها بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابة به.

بينما سألت النيابة العامة المجنى عليها فور تماثلها للشفاء، وأكدت اتفاق والدتها مع وسيطة لتشغيل الخادمات على تشغيلها بمسكن المتهم لرعاية طفليه نظير أجر تقاضته والدتها عنها، دون علم والدها بذلك، وأنها على خلاف المتفق عليه كانت تخدم في الأعمال المنزلية بمسكن المتهمين، فضلا عن رعاية طفليهما، وكانت زوجة المتهم دائمة الإساءة إليها والتعدي عليها بالضرب.

وانتدبت النيابة العامة الطبيب لتوقيع الكشف الطبي الشرعي على المجنى عليها بيانا عن إصاباتها وكيفية حدوثها.

وكانت تحريات الشرطة قد أكدت صحة ارتكاب المتهمين الواقعة، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار والدة المجنى عليها والوسيطة التي شغلتها وزوجة المتهم لاستجوابهم.

ناصر حاتم

المصدر: RT