مصر.. مواطن يقتل ابنه عمه رميا بالرصاص بسبب "فيسبوك"

تخلص مواطن مصري من ابن عمه رميا بالرصاص بسبب التشهير به على الفيس بوك في بني سويف، وتم القبض على القاتل وشريكه.

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وجاءت البداية بتلقي مركز شرطة ببا بمديرية أمن بنى سويف بلاغا من مزارع يفيد بغياب ابنه عن المنزل، وتوصلت التحريات إلى وجود خلافات سابقة بين المتغيب وأبناء عمومته، وأنهم وراء واقعة غيابه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقررا بسابقة قيام المتغيب بالتشهير بسمعة أحدهما على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فعقدا العزم على التخلص منه.

وأضاف المتهمان، أنهما في سبيل تنفيذ مخططهما قام أحدهما بإعداد سلاح ناري بندقية آلية، وقام الآخر باستدراج المجني عليه لحظيرة ماشية، وعقب وصولهم أطلق المتهم الأول عدة أعيرة نارية تجاه المجني عليه، أودت بحياته، وقاما بسحب جثته إلى داخل قارب وإلقائها بالمياه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية