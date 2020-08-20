 
مباشر

مصر.. مواطن يقتل ابنه عمه رميا بالرصاص بسبب "فيسبوك"

مجتمع

مصر.. مواطن يقتل ابنه عمه رميا بالرصاص بسبب
Reuters
الأمن المصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oki2

تخلص مواطن مصري من ابن عمه رميا بالرصاص بسبب التشهير به على الفيس بوك في بني سويف، وتم القبض على القاتل وشريكه.

إقرأ المزيد
إخلاء سبيل مصري قتل عشيق زوجته وألقى جثته في الشارع!
إخلاء سبيل مصري قتل عشيق زوجته وألقى جثته في الشارع!

وجاءت البداية بتلقي مركز شرطة ببا بمديرية أمن بنى سويف بلاغا من مزارع يفيد بغياب ابنه عن المنزل، وتوصلت التحريات إلى وجود خلافات سابقة بين المتغيب وأبناء عمومته، وأنهم وراء واقعة غيابه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقررا بسابقة قيام المتغيب بالتشهير بسمعة أحدهما على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فعقدا العزم على التخلص منه.

وأضاف المتهمان، أنهما في سبيل تنفيذ مخططهما قام أحدهما بإعداد سلاح ناري بندقية آلية، وقام الآخر باستدراج المجني عليه لحظيرة ماشية، وعقب وصولهم أطلق المتهم الأول عدة أعيرة نارية تجاه المجني عليه، أودت بحياته، وقاما بسحب جثته إلى داخل قارب وإلقائها بالمياه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا