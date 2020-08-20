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تفاصيل جديدة في واقعة الراقصة المصرية المعلقة من شعرها (فيديو)

مجتمع

تفاصيل جديدة في واقعة الراقصة المصرية المعلقة من شعرها (فيديو)
تويتر
الفتاة خلال وصلة الرقص الغريبة
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في متابعة للضجة التي أثارها فيديو من زفاف شعبي في مصر لفتاة ترقص معلقة من شعرها ومدلاة من السقف على مواقع التواصل الاجتماعي، اتخذت السلطات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة.

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وأفادت تقارير محلية، أمس الأربعاء، بأنه تم تحديد شخصية الراقصة، وتبين أنها تعمل مع الفرقة الاستعراضية الخاصة بجدها، المقيم في محافظة الدقهلية.

وأكدت السلطات على أن الفتاة تبلغ من العمر 19 سنة ومقيمة بكفر الشيخ، ولدى التحقيق معها، قالت إنها مدربة على تلك الاستعراضات وتقوم بممارستها منذ سنوات.

من جهته، أوضح جدها أنها تعمل معه منذ عدة سنوات، وأنها معتادة على القيام بتلك الاستعراضات خلال حفلات الزفاف، مشيرا إلى أن الفيديو المتداول من المحتمل أن يكون مصورا في كفر الشيخ منذ عام تقريبا.

وقال الجد إنهما لا يحملان أي تراخيص أو تصاريح من الجهات المختصة لمزاولة تلك المهنة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

المصدر: صحيفة اليوم السابع المصرية

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