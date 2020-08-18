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أول ظهور لابنة الفنان المصري أحمد الفيشاوي وزوجته السابقة بعد إلغاء حكم حبسه (صورة)

مجتمع

أول ظهور لابنة الفنان المصري أحمد الفيشاوي وزوجته السابقة بعد إلغاء حكم حبسه (صورة)
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لينا الفيشاوي
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ظهرت لينا الفيشاوي ابنة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، لأول مرة على موقع "إنستغرام" منذ يوم 23 يوليو الماضي، وبعد عدة أسابيع من إلغاء حبس والدها في قضية النفقة.

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ونشرت لينا صورة برفقة والدتها هند الحناوي، وعلقت عليها قائلة :" في الخارج مع هند الحناوي صخرتي وعالمي، لم يكن هناك وقت أشك فيه في نواياك تجاهي أو تجاه أي شخص آخر... أنا أكثر من محظوظ أن يكون لدي ملاك مثلك.. قلب من ذهب وعقل فولاذي، أنا معجب دائما بقوتك".

في أواخر يوليو الماضي، قضت محكمة جنح مستأنف الدقي، بقبول الاستئناف المقدم من جانب دفاع الفنان أحمد الفيشاوي على حكم حبسه سنة لاتهامه بالامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا وبراءة أحمد الفيشاوي من الاتهام الموجه إليه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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