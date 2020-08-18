أول ظهور لابنة الفنان المصري أحمد الفيشاوي وزوجته السابقة بعد إلغاء حكم حبسه (صورة)
ظهرت لينا الفيشاوي ابنة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، لأول مرة على موقع "إنستغرام" منذ يوم 23 يوليو الماضي، وبعد عدة أسابيع من إلغاء حبس والدها في قضية النفقة.
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Out and about ☺️ with @thehindelhinnawy your my rock, my world, there was never a time i doubted your intentions towards me or anyone. I am more than blessed to have an angel like you and this is so cheesy but it really is true. A heart of gold and a mind of steel, ill always admire your strength to heal, So as i end this profession of love ill leave you with your own words of wisdom... clean your room! 😚❤️ haha
ونشرت لينا صورة برفقة والدتها هند الحناوي، وعلقت عليها قائلة :" في الخارج مع هند الحناوي صخرتي وعالمي، لم يكن هناك وقت أشك فيه في نواياك تجاهي أو تجاه أي شخص آخر... أنا أكثر من محظوظ أن يكون لدي ملاك مثلك.. قلب من ذهب وعقل فولاذي، أنا معجب دائما بقوتك".
في أواخر يوليو الماضي، قضت محكمة جنح مستأنف الدقي، بقبول الاستئناف المقدم من جانب دفاع الفنان أحمد الفيشاوي على حكم حبسه سنة لاتهامه بالامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا وبراءة أحمد الفيشاوي من الاتهام الموجه إليه.
المصدر: وسائل إعلام مصرية