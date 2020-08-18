ميشوستين يطلب من حماة البيئة إهداء ابنه كتابا عن الصمود في البراري

طلب رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، خلال لقاء مع المشاركين في برنامج" هكتار الشرق الأقصى" في بلاغوفيشتشينسك، اليوم، من حماة البيئة إهداء ابنه كتابا عن الصمود في البراري.

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وحضرت اللقاء، ناتاليا بوغيتس، إحدى المبادرين في مشروع "مدرسة الغابة- فيرونيكا "، وقالت إنها حصلت مع أصدقائها على 20 هكتارا من الأراضي في منطقة جبل بيدان. هناك بالذات تنوي هذه المجموعة تطبيق فكرتها عن التربية البيئية.

وفي حديثه معها، قال ميشوستين: "في مدرستك يا فيرونيكا، تقومين بتعليم المستمعين، مهارات البقاء على قيد الحياة في البرية، وفي الكتاب الخاص بذلك، توجد توصية كاملة تصلح حتى للأطفال. هل لي أن أطلب منكم، إهداء ابني هذا الكتب مع توقيعك".

في الأسبوع الماضي، أعرب ميشوستين عن أسفه لتراجع اهتمام الشباب بشبه جزيرة كامتشاتكا وعدم توجههم إلى هناك، ودعا إلى تنشيط الاهتمام بهذه المنطقة المثيرة فعلا، كما كان الأمر في العهد السوفيتي.

المصدر: إزفيستيا