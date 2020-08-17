طفلة الـ"كونغ فو" تلفّ 80 لفة في دقيقة واحدة (فيديو)

تحتاج رياضة "كونغ فو" للياقة بدنية عالية يمكن الوصول إليها بعد فترة طويلة من التدريب، الذي يجعل الجسم قادرا على أداء مهام تلك اللعبة القتالية.

ورغم صعوبة التدريبات الخاصة بهذه اللعبة، إلا أن طفلة عمرها 5 سنوات، وهي متدربة "كونغ فو" استطاعت أن تؤدي 80 لفة كاملة على ذراعيها ورجليها خلال 60 ثانية.

ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية كيف استطاعت تلك الطفلة أن تستخدم مرتبة عادية في الدوران بكامل جسمها لعشرات المرات دون أن تتوقف.

وتعد رياضة "كونغ فو" واحدة من أشهر الرياضات القتالية، التي نشأت في الصين وتحتاج إلى الجمع بين لياقة الجسم العالية والتركيز الذهني الكبير.

https://twitter.com/PDChina/status/1295384892914753536?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1295384892914753536%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.sputniknews.com%2Fmosaic%2F202008171046295582-D8B7D981D984D8A9-D8A7D984D980D983D988D986D8BA-D981D988-D8AAD8AFD988D8B1-D8A8D8ACD8B3D985D987D8A7-80-D984D981D8A9-D981D98A-60-D8ABD8A7D986D98AD8A9-D981D98AD8AFD98AD988%2F

المصدر: وكالات