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سما المصري في أول ظهور داخل المحكمة تحلف بالمصحف: معملتش حاجة ومظلومة

مجتمع

سما المصري في أول ظهور داخل المحكمة تحلف بالمصحف: معملتش حاجة ومظلومة
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ظهرت الفنانة سما المصري في قفص الاتهام بمحكمة القاهرة الاقتصادية اليوم، مرتدية ملابس السجن البيضاء وكمامة طبية وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وممسكة بالقرآن.

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مصر.. سما المصري تدلي باعترافات جديدة أمام المحكمة في قضية الفيديوهات الفاضحة
مصر.. سما المصري تدلي باعترافات جديدة أمام المحكمة في قضية الفيديوهات الفاضحة

وحضرت الفنانة الشهيرة سما المصري اليوم أولى جلسات محاكمتها في القضية رقم 535 لسنة 2020 المتهمة فيها بجرم نشر فيديوهات فاضحة.

وأنكرت المصري التهم الموجهة لها أمام المحكمة ممسكة بالمصحف، وقالت: "معملتش حاجة ومظلومة ومنشرتش فيديوهات، هما قالوا لي إنت قضية رأى عام ولازم يحصل معاكي كده".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمة نشرت صورا خادشة للحياء العام وبثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام.

المصدر: RT

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