البرلمان الروسي يمنح عطلة رسمية لوالدي تلاميذ السنة الأولى في 1 سبتمبر

أيد مجلس الاتحاد (المجلس الأعلى في البرلمان الروسي) فكرة إعلان عطلة رسمية لوالدي تلاميذ السنة الأولى في المدرسة الابتدائية الروسية.

صرح بذلك نائب رئيس لجنة السياسة الاجتماعية في مجلس الاتحاد ، فاليري ريازانسكي، مشيرا إلى ضرورة دراسة الجانب المالي لتلك المبادرة. وافترض أن الموازنات المحلية ستقوم بتسديد كل النفقات الناجمة عن تلك الخطوة.

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وقال:" إن هذه الخطوة تقع على الأرجح على عاتق الموازانات المحلية، ما يعد عبئا ثقيلا بالنسبة إليها. ومن ناحية أخلاقية فإن العطلة لتلاميذ السنة الأولى يوم 1 سبتمبر حين يبدأ العام الدراسي الجديد هي أمر جيد، إذ أن الأطفال يجب أن يتمتعوا بأجواء العيد في هذا اليوم. لكن الجانب المالي بحاجة إلى دراسة".

وأوضح السيناتور أن والدي تلاميذ السنة الأولى يستأذنان كل عام في الانصراف من العمل لمدة بضع ساعات كي يرافقوا طفلهما إلى المدرسة ويشاركون في عيد الجرس الأول. أما رؤساء الشركات والمؤسسات فلا يمانعون كتقليد عام في ذلك.

يذكر أن رئيسة معهد التعليم المتقدم ، آنا ماركس، كانت قد اقترحت على النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي ، تاتياناغوليكوفا، بأن تقدم لوالدي تلميذ السنة الأولى في المدرسة الابتدائية يوم 1 سبتمبر عطلة إضافية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا