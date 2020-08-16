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مصر.. نقيب الممثلين يكشف سر غياب أقرب فنانتين لشويكار عن وداعها الأخير!

مجتمع

مصر.. نقيب الممثلين يكشف سر غياب أقرب فنانتين لشويكار عن وداعها الأخير!
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طرح غياب أقرب فنانتين للراحلة شويكار عن حضور مأتمها سلسلة من الأسئلة المحيرة، وأثار الكثير من الجدل بين المشاركين في تشييعها إلى مثواها الأخير.

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وفوجئ الحضور في جنازة الفنانة الراحلة شويكار بغياب فنانتين شهيرتين عن حضور جنازتها، وبامتناع عدد من الأسماء التي اشتهرت بعلاقتها الجيدة مع الفنانة الراحلة عن وداعها الأخير.

ومن ضمن هؤلاء الفنانة نجوى فؤاد والفنانة لبلبة، لكن نقيب الممثلين أشرف زكي أوضح في تصريحات تلفزيونية سبب تغيبهما.

وقال نقيب المهن التمثيلية، إن الفنانة نجوى فؤاد كانت ترغب في حضور الجنازة ولكن منعها عن الحضور تعرضها لكسر في قدمها مما أعاق حركتها.

وأضاف: أما لبلبة فلم تحضر نظرا لوجودها خارج البلاد.

وتوفيت الفنانة شويكار عن عمر ناهز 85 سنة بعد صراع قصير مع المرض.

المصدر: "مصراوي"

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