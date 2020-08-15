الموسيقار محمود سرور: بدأت أفقد الثقة بالطب المصري

أعرب الموسيقار المصري، محمود سرور، اليوم السبت، عن خيبة أمله في الطب المصري، بسبب عدم تشخيص حالة ابنته المرضية.

وكتب سرورعلى "تويتر": "للأسف بدأت أفقد الثقة بالطب المصري، ابنتي تعاني مرضا شديدا في العضلات والأعصاب ولا أجد لها تشخيصا على مدار عامين كاملين من البحث والتمحيص والسؤال".

للأسف بدأت افقد الثقه في الطب المصري بنتي تعاني مرضا شديدا في العضلات والاعصاب ولا أجد لها تشخيصا علي مدار عامين كاملين من البحث والتمحيص والسؤال هل فيه دكتور يرد عليا يقدر يشخص المرض ويوجد العلاج ولا نتوكل علي الله ونشوف اي بلد تاني انا تعبت 🙏 #الطب#مصر@mohpegypt#الحل — MAHMOUD SOROUR (@Mhmoudsorour) August 15, 2020

وأضاف: "هل هناك من طبيب يرد علي، ويستطيع أن يشخص المرض".

وتابع متسائلا: "هل هناك علاج، أم نتوكل على الله، ونبحث في بلد آخر؟".

وختم التغريدة: "لقد تعبت".

وسرور هو موسيقار مصري حاصل على جائزه أفضل عازف كمان في العالم العربي من دار الأوبرا المصريه 1996، وأيضا يعتبر من مؤسسي أول معهد لتعليم الموسيقي في العاصمة السعودية الرياض.

المصدر: "الحساب الخاص لمحمود سرور – تويتر"