 
مباشر

الموسيقار محمود سرور: بدأت أفقد الثقة بالطب المصري

مجتمع

الموسيقار محمود سرور: بدأت أفقد الثقة بالطب المصري
twitter.com
الموسيقار المصري محمود سرور - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oj7h

أعرب الموسيقار المصري، محمود سرور، اليوم السبت، عن خيبة أمله في الطب المصري، بسبب عدم تشخيص حالة ابنته المرضية.

وكتب سرورعلى "تويتر": "للأسف بدأت أفقد الثقة بالطب المصري، ابنتي تعاني مرضا شديدا في العضلات والأعصاب ولا أجد لها تشخيصا على مدار عامين كاملين من البحث والتمحيص والسؤال".

وأضاف: "هل هناك من طبيب يرد علي، ويستطيع أن يشخص المرض".

وتابع متسائلا: "هل هناك علاج، أم نتوكل على الله، ونبحث في بلد آخر؟".

وختم التغريدة: "لقد تعبت".

وسرور هو موسيقار مصري حاصل على جائزه أفضل عازف كمان في العالم العربي من دار الأوبرا المصريه 1996، وأيضا يعتبر من مؤسسي أول معهد لتعليم الموسيقي في العاصمة السعودية الرياض.

المصدر: "الحساب الخاص لمحمود سرور – تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا