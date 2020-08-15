بالصور.. تشييع شويكار بحضور ميرفت أمين ونجل المهندس وعدد من الفنانين

توافد عدد كبير من الفنانين المصريين إلى مستشفى الصفا بمنطقة المهندسين في القاهرة، الذي قضت فيه الفنانة الكبيرة شويكار نحبها إثر إصابتها بوعكة صحية، لترحل عن عالمنا عصر أمس الجمعة.

وتم ظهر اليوم السبت تشييع النعش الذي يحمل جثمان الفنانة الكبيرة شويكار،إلى مقابر أسرتها بمدينة السادس من أكتوبر.

وحرص على التواجد في محيط المستشفى طوال الساعات الماضية، محمد نجل الفنان فؤاد المهندس وابنه، وابنتها منة، وعدد من أصدقائها المقربين ومحبيها ممن حرصوا على المشاركة في وداعها.

ورصدت عدسة "مصراوي"، توافد عدد من النجوم إلى المستشفى، بينهم الفنانة نهال عنبر، الفنانة دلال عبد العزيز، الفنانة ميرفت أمين، والفنان منير مكرم، إلى جانب نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، للمشاركة في جنازة الفنانة الكبيرة.

ولدت الفنانة الراحلة شويكار في 24 نوفمبر 1938، لأب تركي وأم شركسية، واكتشفها المخرج فطين عبد الوهاب وأقنعها بدخول عالم التمثيل، ولمعت في فترة الستينيات بعدد كبير من الأعمال الفنية على خشبة المسرح وشاشة السينما.

وشكلت الفنانة الراحلة ثنائيا ناجحا مع الفنان فؤاد المهندس، وقدما العديد من الأفلام السينمائية والمسرحيات، وصلت إلى أكثر من 160 عملا فنيا، وبعد زواج دام 20 عاما، انفصلت عنه بهدوء دون أن يوضح أي منهما أسباب الطلاق، حيث استحالت حياتهما كزوجين، ووصلا إلى طريق مسدود.

من أهم الأعمال التي قدمتها شويكار في السينما: "مطاردة غرامية، دنيا البنات، جبان في الحب، المجانين في نعيم، كلمني شكرا، كشف المستور، شباب يرقص فوق النار، المرأة هي المرأة، مدرسة المراهقين، الزوجة 13، النصاب والكلب، غرام في الطريق الزراعي، العتبة جزاز، رجل لهذا الزمن، شنبو في المصيدة، أخطر رجل في العالم، أنت اللي قتلت بابايا، شلة المحتالين، حديث المدينة، ابنتي والذئاب، سفاح النساء، السقا مات، ربع دستة أشرار، الشحات، عروس النيل، غرام في أغسطس، الكماشة، سنوات الخطر، غرام الأسياد، أجازة غرام، وأمريكا شيكا بيكا".

المصدر: "مصراوي"