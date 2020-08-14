نجل "طبيب الغلابة" يكشف سر عدم اهتمام والده الراحل بملابسه

كشف وليد محمد مشالي نجل الدكتور الراحل محمد مشالي الملقب بـ"طبيب الغلابة"، سر عدم اهتمام والده بملابسه.

وقال مشالي عبر شاشة "DMC"، إن والده لم يكن يهتم بملابسه لسبب واحد وهو خوف الغلابة منه.

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وأضاف: "كان يقول لي ممكن الغلابة يخافوا من ديكور العيادة ويقلقوا يقربوا".

وتابع: "كان يشعر أن الملابس شيء مبالغ فيه وأنه لا يحتاجها، وتبقى مدعاة لخوف المريض غير المقتدر منه".

وأضاف أن والده كان يهتم بنظافة العيادة، ولم يكن يهتم بأن تكون ذات ديكورات فخمة.

وأشار إلى أنه كان قنوعا لدرجة جعلته لا يرهق نفسه بالأقساط على الرغم من أنه بدأ كشفه مقابل 25 قرشا.

وكان الفقيد الدكتور محمد مشالي، وهو من مواليد البحيرة عام 1944، قد تخرج من كلية طب القاهرة عام 1967، ونجح في تسجيل اسمه بحروف من نور في قلوب المصريين، بعد أن أفنى حياته في خدمة الفقراء.

المصدر: وسائل إعلام مصرية