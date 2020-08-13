مصر.. إصابة فتاة مشهورة على "اليوتيوب" بجلطة (صورة)

أعلن الحساب الرسمي "لليوتيوبر" المصرية مي عبد الرحمن إصابتها بجلطة في الرئة، بعد إعلان "اليوتيوبر" "شمبر" عن تعرضها لوعكة صحية.

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وكتب الحساب الرسمي لها: "ناس كتير بتسأل على حالة مي.. ادعولها ربنا يشفيها ويعدي الابتلاء ده على خير، الأشعة الجديدة بينت إنها عندها جلطات على الرئة وده اللي مسبب لها ضيق تنفس وحالتها الصحية مش مستقرة نهائي.. كثفوا الدعاء ليها".

واشتهرت مي عبدالرحمن بأنها تقدم فيديوهات كوميدية بمشاركة "اليوتيوبر" "شمبر"، وتحظى فيديوهات مي و"شمبر" بملايين المشاهدات على "فيسبوك" و"يوتيوب".

وكان قد توفي منذ يومين "اليوتيوبر" المصري مصطفى حفناوي بعد تعرضه لجلطة في المخ، نقل على إثرها لأحد المستشفيات في مصر، ولكنه دخل في غيبوبة وسرعان ما توفي نتيجة الجلطة، حيث تسببت وفاته في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي لشهرته وصغر سنه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية