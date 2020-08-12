مطرب مصري معروف ينفصل عن مذيعة مشهورة بعد عام من الزواج ويحذف كافة صورها في سرية تامة (صورة)

انفصل المطرب المصري المعروف محمد رشاد عن زوجته المذيعة المشهورة مي حلمي مؤخرا في سرية تامة بعد أكثر من عام من الزواج الذي شابه ضجة كبرى.

وقالت وسائل الإعلام المصرية إن الانفصال تم بعد أزمات متتالية بين الثنائي سببها اختلاف في وجهات النظر فيما بينهما، وقررا الانفصال في سرية حيث أن الطلاق تم بداية هذا الأسبوع.

وقرر رشاد إلغاء متابعة مي حلمي عبر حسابه على "إنستغرام"، كما حذف كل الصور التي تجمعهما معا منذ تعارفهما مثلما يظهر من خلال حسابه الرسمي على الموقع في حين لا تزال مي تحتفظ بصورها مع رشاد.

المصدر: اليوم السابع