وفاة فنان مصري كبير بعد صراع قصير مع المرض (صورة)

توفي منذ قليل الفنان المصري القدير سناء شافع بعد صراع قصير مع المرض عن عمر ناهز 77 عاما، حيث تدهورت الحالة الصحية للفنان القدير خلال اليومين الماضيين ودخل إحدى المستشفيات.

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وطلب نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، بالدعاء للفنان المصري، حيث علق في تصريحاته لجريدة "اليوم السابع" المصرية قائلا :"بطالب كل الجمهور والمحبين والفنانين والزملاء بالدعاء لأستاذي الدكتور سناء شافع".

وتعرض الفنان المصري المعروف سناء شافع لوعكة صحية في شهر يوليو الماضي نجمت عن وجود مياه في الرئة إثر معاناته من التهاب رئوي حاد، ونقل إلى المستشفى ليخضع للرعاية الطبية.

المصدر: اليوم السابع