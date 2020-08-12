 
مباشر
عاجل
الرئيس السوري: هذه الحرب غير التقليدية اعتمدت على الجانب النفسي بهدف تحطيم المعنويات

وفاة فنان مصري كبير بعد صراع قصير مع المرض (صورة)

مجتمع

وفاة فنان مصري كبير بعد صراع قصير مع المرض (صورة)
Reuters
مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oigw

توفي منذ قليل الفنان المصري القدير سناء شافع بعد صراع قصير مع المرض عن عمر ناهز 77 عاما، حيث تدهورت الحالة الصحية للفنان القدير خلال اليومين الماضيين ودخل إحدى المستشفيات.

وفاة فنان مصري كبير بعد صراع قصير مع المرض (صورة)سناء شافع
إقرأ المزيد
مصر.. نقل الفنان سناء شافع إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية وإصابته بالتهاب رئوي حاد (صورة)
مصر.. نقل الفنان سناء شافع إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية وإصابته بالتهاب رئوي حاد (صورة)

وطلب نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، بالدعاء للفنان المصري، حيث علق في تصريحاته لجريدة "اليوم السابع" المصرية قائلا :"بطالب كل الجمهور والمحبين والفنانين والزملاء بالدعاء لأستاذي الدكتور سناء شافع".

وتعرض الفنان المصري المعروف سناء شافع لوعكة صحية في شهر يوليو الماضي نجمت عن وجود مياه في الرئة إثر معاناته من التهاب رئوي حاد، ونقل إلى المستشفى ليخضع للرعاية الطبية.

المصدر: اليوم السابع

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا