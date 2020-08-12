مصر.. القصة الكاملة لوفاة فتاة بعد صدمتها بسبب رحيل اليوتيوبر مصطفى حفناوي (صور)

قالت وسائل الإعلام المصرية إن صدمة كبيرة أصابت نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد وفاة فتاة تأثرت بشدة برحيل اليوتيوبر، مصطفى حفناوي، منذ يومين.

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وقالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، إن شابة تدعى، منى أيمن، تعرصت لصدمة بعد وفاة مصطفى حفناوي، لتلحق به بعد ساعات قليلة من وفاته، حيث أكد خطيب الفتاة، إسلام قنديل، أنها تعرضت لصدمة حينما علمت بوفاة مصطفى.

وقال مصطفى تعليقا على صورة المحادثة بينه وبين خطيبته: "كانت بتكلمني الساعة 6 المغرب على حفناوي اللي مات وخايفة من الموت دا تقومي بعدها بسعات تروحي كدا مني في لحظه مش عارف اتحرك حاسس إن أنا متكتف ومش مصدق".

وتعرض الشاب المصري هو الآخر لصدمة عنيفة بعد علمه بنبأ وفاة خطيبته منى أيمن، حيث ظل ينشر العديد من الرسائل، والمنشورات حزنا عليها.

المصدر: اليوم السابع