ممثل شهير يكشف في عيد ميلاده عن إصابته بفيروس كورونا

كشف الممثل الإسباني الشهير أنطونيو بانديراس، عن إصابته بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، واللافت أن هذا الأمر جاء في يوم احتفال هذا الممثل بعيد ميلاده.

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وأعلن بانديراس، الذي اشتهر بدوره في أفلام مثل "ذا ماسك أوف زورو" و"فيلاديلفيا" و"إيفيتا" و"المحارب الـ13"، على حسابه في تويتر إصابته بالفيروس في يوم احتفاله بعيد ميلاده الستين.

وكتب بانديراس على تويتر: "أود أن أضيف أنني بخير نسبيا، أنا فقط أشعر بإرهاق أكثر من المعتاد وأثق أنني سأتعافى في أقرب وقت ممكن".

المصدر: تويتر