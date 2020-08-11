مصر.. ريهام سعيد تعلق بعد مرور عام على إيقافها بسبب حلقة الإساءة لأصحاب الوزن الزائد

كشفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن موعد انتهاء قرار إيقافها من ممارسة عملها الإعلامي والظهور على الشاشة من جديد بعد مرور عام من حلقة الإساءة لأصحاب الوزن الزائد.

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وكتبت ريهام عبر حسابها على "إنستغرام": "باقي من الزمن 17 يوما ووقفي كإعلامية ينتهي وفي مفاجأة كممثلة. سنه عدت بحلوها ومرها زي أي سنه في حياتنا. لكل واحد عنده مشكلة كل حاجة بتعدي واللي جاي احلي ربنا كريم وعظيم وكبير. صباح الفل".

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرر منع ظهور مقدمة البرامج ريهام سعيد، على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لمدة عام، وذلك على خلفية تصريحاتها التي أساءت فيها لأصحاب الوزن الزائد.

ووصفت المذيعة ريهام سعيد، أصحاب الوزن الزائد بالـ"موتى" وأنهم عبء على الدولة، الأمر الذي تسبب في ردود فعل واسعة وانتقادات للمذيعة المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دعا شبكة قنوات الحياة إلى وقف برنامج "صبايا" الذي تقدمه ريهام سعيد، كما قررت نقابة الإعلاميين وقفها عن مزاولة أي نشاط إعلامي لمدة عام.

المصدر: المصري اليوم