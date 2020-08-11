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مصر.. المستشفى الجوي تكشف مفاجأة حول وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي (صورة)

مجتمع

مصر.. المستشفى الجوي تكشف مفاجأة حول وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي (صورة)
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مصطفى حفناوي
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كشف التقرير الطبي الصادر من المستشفى الجوي التخصصي في مصر عن الحالة الطبية لليوتيوبر مصطفى حفناوي، قبل وفاته أمس الاثنين.

مصر.. المستشفى الجوي تكشف مفاجأة حول وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي (صورة)تقرير المستشفى
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وقال التقرير إن المريض حفناوي حضر إلى المستشفى عبر الطوارئ وكان يعاني من آلام حادة بالبطن، وتم حجزه في المستشفى، فيما كانت العلامات الحيوية مستقرة، وبعد عمل الفحوصات اللازمة تبين أن المريض كان يتعاطى عقار "الترامادول"، وكونه رياضيا فهو يتعاطى الكورتيزون وغيره من العقاقير.

وتوفي اليوتيوبر مصطفى حفناوي، أمس الاثنين، بعد إصابته بجلطة في المخ دخل إثرها في غيبوبة ليصاب بضمور تام في الجزء الأيسر من المخ، حسب رواية أصدقائه.

المصدر: الوطن

 

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