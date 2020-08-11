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مصر.. مواطن يطلق النار على زوجته في الشارع (صورة)

مجتمع

مصر.. مواطن يطلق النار على زوجته في الشارع (صورة)
Reuters
الأمن المصري
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أعلنت وسائل إعلام مصرية أن محافظة الإسماعيلية شهدت واقعة مأساوية، حيث أطلق شخص النار على زوجته أثناء تواجدها في سيارة تاكسي وأصابها بإصابات خطيرة.

مصر.. مواطن يطلق النار على زوجته في الشارع (صورة)صورة الحادث

وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن بلاغا يفيد بورود إخطار من شرطة النجدة يفيد بإطلاق شخص النيران على سيدة في منطقة الشيخ زايد بالإسماعيلية.

وكشفت التحريات الأولية أن السيدة، نعمة أحمد سعد الدين (35 سنة) المقيمة في شارع عبد الحكيم عامر، أطلق عليها مجهولون يستقلون سيارة "كيا سيراتو"، النيران ولاذوا بالفرار.

وأثبتت التحريات اللاحقة أن زوج السيدة هو من أطلق النيران عليها، وجاري ضبطه، ونقلت السيدة المصابة للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

المصدر: صدى البلد

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