فنان وعضو مجلس الشعب السوري يقسم على القرآن والإنجيل معا

رد الفنان السوري وعضو مجلس الشعب (البرلمان) السوري، عارف الطويل، على من تداول جزءا من صورة له أثناء أداء اليمين في المجلس، بينما أقسم على القرآن والإنجيل معا.

وقال الطويل في رسالة إلى من يتداول جزءا من صوره: "نعم أنا أول من وضع يده متعمدا على القرآن والإنجيل معاً أثناء القسم"

وأضاف: "هكذا علمتنا أمي ضمن عائلتي السورية وهذا ما تعلمته في مدرستي السورية".

وقال الطويل إنه نشأ على احترام الأديان وعدم التفريق بينها، "لهذا وضعت يدي على القرآن والإنجيل معا"، ثم ختم الطويل بتمنياته بأن يكون الجميع أمام الشعب السوري "على قدر هذا القسم فعلا لا قولا".

وكان عدد من الصفحات تداول صورة ليد الطويل الموضوعة على الكتابين، واعتقدوا أن ذلك جاء دون قصد.

المصدر: RT