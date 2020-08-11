مستعملا كلاشنكوف.. شاب يخطف خطيبته السابقة من أمام منزلها والأمن اللبناني يتدخل!

أقدم شاب لبناني على خطف خطيبته السابقة من أمام منزلها في عاليه، الأمر الذي استدعى تدخل قوى الأمن الداخلي.

وعممت المديرية العامة لقوى الأمن، أمس الاثنين، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة الشابة المخطوفة المدعوة، أسيل عماد ماضي، وهي لبنانية من مواليد 1993.

وقالت المديرية في بيان لها إن خطيبها السابق و. خ. وهو لبناني من مواليد عام 1982، أقدم على خطفها عنوة من أمام منزل عائلتها الكائن في حي آل جابر بعاليه.

وأضافت أن العملية تمت على متن سيارة مجهولة المواصفات، لاذ على إثرها الشاب بالفرار إلى جهة مجهولة، بعد أن أطلق النار في الهواء من بندقية كلاشنكوف. وتم تعميم بلاغ بحث وتحر بحقه كونه متوار عن الأنظار.

وطلبت المديرية من الذين شاهدوا الشاب ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكان تواجده، الاتصال بمفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 921115-05 أو على الرقم 468894-05 للادلاء بما لديهم من معلومات.

المصدر: صحيفة النهار