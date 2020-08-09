فنان لبناني: "محكومين من شياطين"

طمأن الفنان اللبناني ملحم زين جمهوره على حالته الصحية، وكشف عن تضرر منزله الذي يبعد 600 متر عن مرفأ بيروت، وأكد إصابة أولاده بجروح طفيفة أما هو فكان حين وقوع الانفجار خارج منزله.

وبحسب برنامج "ET بالعربي" وجه زين رسالة شديدة اللهجة إلى السياسيين والشعب اللبناني، جاء فيها: "نحنا بخير بس اللي مش بخير نحنا من جوا مش بخير، من برا سلمنا بس بلدنا مش بخير، أمننا مش بخير، نحنا محكومين من عصابة من شياطين، الشيطان بيزعل أسوأ من هيك بقالنا 6 أو 7 سنين قنبلة مزروعة في وسط بيروت، وما حدا بيفكر يلاقي لها حل، ما ضل شي غير إنهم يضربونا بقنبلة ذرية".

المصدر: وكالات