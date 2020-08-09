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تهمة جديدة تعرقل الإفراج عن فتاة "تيك توك" المصرية

مجتمع

تهمة جديدة تعرقل الإفراج عن فتاة
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منار سامي
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تعطلت عملية الإفراج عن الشابة المصرية، منار سامي، المعروفة إعلاميا بفتاة "تيك توك" بعد اتهامها بخيانة الأمانة في مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه.

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وقالت النيابة العامة إن المتهمة حررت إيصال أمانة بمبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه لـ"أحمد. ك"، نظير تعاملات مالية بينهما، إلا أنها امتنعت عن سداد المبلغ في الموعد القانوني المحدد له، ومماطلته في السداد، ما دفعه إلى تحرير البلاغ ضدها.

وتسبب الحكم الغيابي في قضية التبديد، بتعطل إجراءات الإفراج عن منار سامي من محبسها بمركز كفر شكر.

وكانت المحكمة الاقتصادية أصدرت حكمها بحبس منار سامي لمدة 3 سنوات مع الشغل، و300 ألف جنيه غرامة بعد اتهامها بنشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.

وقال محاميها هاني بسيوني قبل أيام، إن المحامي العام الأول بطنطا، قرر إخلاء سبيل منار سامى بعد تسديد مبلغ الكفالة، 20 ألف جنيه، تنفيذا للحكم الصادر بحقها بالحبس 3 سنوات، وكفالة و20 ألفا لإيقاف تنفيذ العقوبة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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