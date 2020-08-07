مصر.. "المهن الموسيقية" تحرر محضرا ضد مطرب لإحيائه حفلا في مكان مغلق

حررت لجنة التفتيش بنقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة علي الشريعي محضر أحوال مدنية ضد المطرب حمو بيكا لمخالفة تعليمات مجلس الوزراء بإقامة حفل غنائي وتجمعات بمنطقة الساحل الشمالي.

وكان خالد مغربي، مفتش النقابة، يقوم بجولته الليلية بمدينة الساحل الشمالي بصحبة رئيس لجنة العمل، منصور الهندي، واكتشفا خلالها إحياء مطرب المهرجانات الموقوف حمو بيكا حفلا وهو يغني في أحد الأماكن المغلقة بسبب جائحة كورونا، دون الحصول على تصريح من نقابة المهن الموسيقية أو المصنفات الفنية.

ناصر حاتم

المصدر: RT