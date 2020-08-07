تضامنا مع الشعب اللبناني.. عائلة فلسطينية تطلق اسم "بيروت" على مولودتها الجديدة

أطلقت عائلة فلسطينية من مدينة جنين، اليوم الجمعة، على طفلتها الجديدة اسم "بيروت" في إشارة تضامنية مع الشعب اللبناني.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت الثلاثاء الماضي انفجارا هائلا، أوقع عشرات القتلى، وآلاف الجرحى.

ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة في محيط المرفأ، حيث أعلنت الحكومة اللبنانية عن فتح تحقيق موسع لمعرفة ملابساته والجهات التي تسببت به.

وسارعت الشعوب العربية وحكومات عدد من الدول العربية والغربية، إلى تقديم المساعدات الطبية والغذائية اللازمة لمساعدة لبنان على تجاوز آثار الفاجعة، فيما أرسلت أخرى مستشفيات ميدانية وأطقما طبية.

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عائلة فلسطينية من بلدة برطعة قضاء جنين تطلق اسم "بيروت " على طفلتهم المولودة حديثا تضامنا مع الشعب اللبناني 🇵🇸❤🇱🇧#الطفلة_بيروت😍❤ pic.twitter.com/kSTzUGnTbp — ♡وجدان♡🇵🇸 (@FayyadWejdan) August 6, 2020

المصدر: "وكالات"