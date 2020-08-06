مصر.. قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الفنان محمد رمضان والطيار المفصول

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة في مصر، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من الطيار المفصول أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض 25 مليون جنيه.

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وطالب الطيار المفصول أبو اليسر التعويض عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، حيث قررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 5 سبتمبر المقبل، وإحالة القضية إلى لجنة ثلاثية من مكتب خبراء المحكمة.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة الطيار في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

ووقعت هيئة الطيران المدني عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

المصدر: الأهرام