مصر.. المتهمون بالتحرش بالإعلامية ريهام سعيد يدلون باعترافاتهم لأول مرة

اعترف المتهمون بالتحرش لفظيا بالإعلامية المصرية ريهام سعيد، اليوم الخميس، بارتكابهم للواقعة، بعد القبض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية.

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وقال المتهمون: "رفضت الإعلامية التقاط صور معنا على الشاطئ، فتلفظ أحدنا بعبارة أثارت حفيظتها، ومن ثم حدثت بيننا مشادة كلامية تدخل على إثرها بعض رواد الشاطئ لفضها، وانصرفنا عقب ذلك".

وتابع المتهمون: "لاحظنا بعد ذلك تصوير الإعلامية لنا بهاتفها المحمول لتوثيق الواقعة، ليتم القبض علينا عقب ذلك".

وتمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من ضبط 5 من مرتكبي واقعة الاعتداء اللفظي على الإعلامية ريهام سعيد، أثناء تواجدها بأحد الشواطئ في منطقة مارينا بمحافظة مطروح .

وبثت الاعلامية ريهام سعيد مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن تعرضها للاعتداء اللفظي من قبل بعض الأشخاص أثناء تواجدها بالشاطئ، لطلبهم التقاط صورة تذكارية معها لكونها إحدى الشخصيات المشهورة ورفضها ذلك، وقيامها بتحرير محضر بالواقعة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية