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سيدة تعزف البيانو وسط مشاهد الدمار في بيروت

مجتمع

سيدة تعزف البيانو وسط مشاهد الدمار في بيروت
Globallookpress Lars Schreiber/imageBROKER.com
صورة أرشيفية
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نشر مستخدمون على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لسيدة أجنبية مسنة يبدو أنها مقيمة ببيروت، بينما تعزف على آلة البيانو وسط مشاهد الدمار المحيط بشقتها بعد انفجار يوم أمس.

جاءت التعليقات في الفيديو تواسي السيدة بمصابها، وداعمة لسكان بيروت، المدينة المنكوبة التي استيقظت صباح اليوم على مشاهد مرعبة من الدمار الذي لحق بمحيط المرفأ الذي وقع به الانفجار ليلة أمس.

وكان انفجار قد هز مرفأ بيروت، وعم صداه أنحاء المدينة حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

المصدر: فيسبوك

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