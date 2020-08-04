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مصر.. السيسي يعلن تقديم 100 منحة دولية لطلاب الثانوية العامة الحاصلين على المراكز الأولى

مجتمع

مصر.. السيسي يعلن تقديم 100 منحة دولية لطلاب الثانوية العامة الحاصلين على المراكز الأولى
Reuters
السيسي
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فاجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلاب الثانوية العامة الحاصلين على المراكز الأولى، في الشعب الأدبية والعلمية بعد ظهور النتيجة اليوم.

ووجه الرئيس المصري بتخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية العامة بالجامعات الأهلية الجديدة، التي تم إنشاؤها بالتوأمة مع الجامعات الدولية، وتمول قيمتها من صندوق "تحيا مصر".

وكانت وزارة التربية والتعليم المصرية قد أعلنت صباح اليوم الثلاثاء، أسماء أوائل الثانوية العامة، بعد اعتماد النتيجة بنسبة نجاح 81.5%.

وتفوقت محافظة القاهرة في عدد أوائل طلاب الثانوية العامة بـ9 طلاب، وفي المركز الثاني القليوبية بـ5 طلاب وأسيوط في المركز الثالث بـ5 طلاب والإسكندرية في المركز الرابع بـ3 طلاب.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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