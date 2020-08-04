مواطنون روس مهددون بالسجن 40 عاما في سيرلانكا بسبب الحشرات

بدأت المحكمة "نوارا إليا" في سريلانكا النظر في القضية الجنائية بحق عالم الحشرات الروسي غير المحترف ألكسندر إغناتينكو وزميليه المتهمين بالصيد غير الشرعي.

ووجهت إلى الموظف في حديقة الحيوان بمدينة روستوف على الدون الروسية، ألكسندر إغناتينكو، وزميليه تهم قتل وامتلاك 277 حيوانا محليا صغيرا، وهما مهددان بغرامة قدرها 4 ملايين روبل أو السجن لمدة 40 عاما.

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وقرر العلماء الروس إثبات براءة زملائهم وأجروا اختبارا علميا لصيد السيد إغناتينكو، فاتضح أن 5 زواحف وفراشة واحدة فقط يمكن وصفها بحيوانات وحشرات نادرة بحاجة إلى الحماية. أما بقية الحيوانات والحشرات فإنها منتشرة على نطاق واسع في سريلانكا ويلحق بعضها ضررا بالزراعة المحلية.

وأعلن المحامي الذي يمثل مصالح المدعى عليهم، ألكسندر إغناتنكو ونيقولاي كيلافيان وأرتيم ريابوف والقنصل الروسي في سريلانكا عن انتهاك لحقوقهم أثناء الاحتجاز والتحقيق الأولي.

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ووفقا لما ذكره المحامي، لم يزود الروس بمحامين ومترجمين شفويين، وجرى التفتيش في غرفهم بالفندق ومصادرة الحيوانات المحلية دون إحضار شهود ولم يتم وضع بروتوكول بهذا الشأن. واحتجز العلماء الروس بشكل غير قانوني في زنزانة واحدة مع 90 شخصا لمدة طويلة، ما تسبب في احتدام قرحة المعدة لدى ألكسندر إغناتينكو ونقله إلى مستشفى السجن.

وتوصل علماء الأحياء الروس بعد اطلاعهم على بروتوكول التهم الموجهة إلى إغناتينكو وزملائه إلى استنتاج مفاده بأن الخبراء المحليين وجدوا أنفسهم عاجزين عن التعرف الدقيق على الجزء الأكبر من 277 حيوانا وحشرة اكتشفت لديهم.

واستطاعوا فقط تحديد انتماء تلك الحيوانات والحشرات إلى أنواع أو أجناس أو أسر أحيائية استوائية معينة. وقال الخبراء الروس أن غالبية الحيوانات والحشرات لا تعد نادرة أو فريدة من نوعها بالنسبة إلى سري لانكا. وتم تسجيل بعضها في بلدان أخرى وانتشر البعض الآخر في العالم أجمع. لذلك من الحماقة التحدث عن قيمة علمية لتلك الحيوانات والحشرات.

وعلى سبيل المثال فإن عنكبوتين مكتشفين لدى، إغناتينكو، أدرجا بالخطأ على الكتاب الأحمر للحيوانت النادرة وتتم تربيتهما في العالم أجمع كحيوانات منزلية وتستخدم لجمع السم لأغراض علمية.

وأعرب نائب الفرع الروسي للجنة حماية حقوق الإنسان، إيفان ملنيكوف عن قناعته بأن تاخذ المحكمة بعين الاعتبار رأي الخبراء الروس عند تقرير مصير العلماء الروس الشباب وإصدار حكم الإدانة بحقهم.

يذكر أن، ألكسندر إغناتينكو وصديقيه احتجزوا في فبراير الماضي على أيدي حراس محمية Horton Plains في جبال سري لانكا. واكتشف رجال الشرطة عند إجراء التفتيش في غرفهم بالفندق وسيارتهم علبا تحتوي على جعلان ميتة وغيرها من الحشرات والحيوانات.

المصدر: كوميرسانت