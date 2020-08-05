استئناف عملية تغريم ركاب مترو موسكو لعدم ارتداء الأقنعة الطبية

استأنفت سلطات موسكو تغريم ركاب مترو الأنفاق في موسكو لعدم ارتدائهم الأقنعة الطبية داخل عربات مترو الأنفاق.

أفاد بذلك مصدر لوكالة "تاس" الروسية في أجهزة الأمن الروسية.

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وتقدر قيمة الغرامة التي يفرضها رجال الشرطة على ركاب مترو الأنفاق غير المرتدين الأقنعة الطبية والقفازات بـ5 آلاف روبل ( 70 دولارا).

فيما لم يذكر المصدر عدد الركاب الذين فرضت عليهم تلك الغرامة أثناء انتشار وباء "كوفيد – 19" في موسكو، مشيرا إلى أن الشرطة استأنفت يومي الأحد والاثنين أداء دوريات في مترو الأنفاق بغية اكتشاف مخالفي التدابير الاحترازية.

يذكر أن التدابير الاحترازية تقضي بارتداء الأقنعة الطبية والقفازات داخل وسائل النقل. ويفرض رجال الشرطة الغرامة على المواطنين الذين يرفضون ارتداءها.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا